Florentin-la-Capelle. Des villages tout en couleur

En cette fin mai par une belle journée ensoleillée, quelques bénévoles de l’association Familles rurales, des Genêts d’or ainsi que des parisiens en vacances et l’agent technique communal se sont retroussé les manches pour planter les fleurs dans le village de Florentin.

Cette année, en prévision d’une nouvelle période de sécheresse, le choix des plants, financés par la mairie, s’est porté sur des espèces plus rustiques, moins gourmandes en eau. De plus, tous les pots ou jardinières fleuris ont été garnis de copeaux de bois afin de conserver plus longtemps l’humidité. Les planteurs de fleurs se sont retrouvés à midi pour reprendre des forces autour d’un petit casse-croûte à la bibliothèque et ont poursuivi leur besogne jusqu’en fin d’après-midi.

Le village de La Capelle sera également fleuri autour de la place du monument aux morts et de la fontaine des amoureux.