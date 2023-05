Football - Aveyron : la valse des entraîneurs en R2, R3 et D1

Qui dit fin de saison – actée en départemental ou à venir au niveau Ligue – dit mercato. Premiers échos concernant les entraîneurs en Aveyron.

Nous l’avions annoncé il y a déjà plusieurs semaines : Stan Loumingou quitte la JSBA (R3) pour rejoindre un club de D1 du Tarn-et-Garonne (JET Montauban). Du côté du Bassin, le nouveau coach sera officiellement connu dans les prochains jours ; même si Paolo Teixeira, l’actuel technicien de Réquista (R3), semblerait tenir la corde.



« Rien n’est acté. Je réfléchis. Je serai peut-être encore à Réquista comme ailleurs », a-t-il confié après avoir réalisé une honorable saison pour le retour des Ségalis au niveau régional. Autre changement déjà annoncé ici, et toujours en R3, Cyprien Montbroussous remplace Jérémy Canivenq après huit saisons de bons et loyaux services au Monastère. Ce dernier prend les fonctions de directeur sportif. Éric Camara stoppe aussi son aventure du côté de Salles-Curan-Curan après une saison galère et une relégation en D1. De leur côté, Laurent Poujol (Druelle), Alfredo Perez (Millau), Alexandre Birot (Saint-Affrique), Jérémy Delpoux (EFC 88) et Benoît Mochalès (Onet II) rempilent pour une saison supplémentaire.



à Luc-Primaube, Vignola reste malgré une descente

À l’échelon supérieur (R2), Guillaume Laneau (Comtal) et David Merdy (Sources Aveyron) ont renouvelé le bail tout comme Franco Vignola à Luc-Primaube malgré la relégation. Stéphane Calvel (Rodez III) est partant pour une saison supplémentaire même si cela dépend des résultats en cascade du club. Pour Laurent Maury, à Capdenac-Figeac, rien n’est encore acté dans les deux sens malgré un maintien et une demi-finale de coupe d’Occitanie.

Dans l’élite départementale, Rémi Paulhe (Bas Rouergue) stoppe l’aventure. Comme son compère du Sud-Aveyron, Nicolas Gomez (Saint-Affrique II).

Il y aura également du changement à Lévézou où Pierre Landez, après un maintien facilement acquis pour un promu, laisse la place sur le banc au revenant David Caumes. Dans le même temps, Alexis Chambery (Montbazens-Rignac, promu en R3), le duo Chabert-Vincent (Le Buisson, promu), Pascal Cure (Espalion) et Romain Issaly (OAF) devraient prolonger sauf tremblement de terre. Chez les accédants à l’élite départementale, Aurélien Deltour (Saint-Geniez) est en discussion favorable avec le club et le duo Arca-Ayrinhac (Comtal II) devrait prolonger l’aventure après une saison historique.