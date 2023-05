Salles-la-Source. La magie des étoiles a illuminé la nuit

Plus de 500 personnes sont venues au musée départemental de Salles-la-Source à l’occasion de la nuit des musées. La plupart ont assisté au spectacle "La magie des étoiles", écrit et conçu par Daniel Carvallo, interprète, magicien, acrobate et directeur de la compagnie "Crique Extrême".

L’histoire, qui s’inspire du compte d’Icare qui voulait s’approcher du soleil, est contée en quatre actes, joués par quatre artistes aidés d’un régisseur. Jongleur, danseuses, acrobates, magicien ont ravi le public d’enfants, de jeunes, toute autant que des moins jeunes.

La compagnie "Cirque Extrême" offre aux spectateurs un cirque alternatif avec l’énergie et l’esprit de la création d’avant-garde artistique.

"À travers nos représentations, nous avons engagé un travail original dans le but de tenir nos engagements de création d’un spectacle moderne et vivant. Nous souhaitons toucher un large public et notamment permettre aux nouvelles générations de participer à cette démarche novatrice, en assistant à nos spectacles qui offrent, en plus de la dimension artistique, une composante culturelle en rendant hommage aux mythes et légendes du monde", explique Daniel Carvallo, qui peut être contacté au 0 766 599 763.