Villefranche-de-Rouergue. L’association Archipot appelle à candidatures

L’association Archipot organisatrice de la Biennale céramique Villefranche-de-Rouergue 2014, 2016 et 2018, renoue avec son passé céramique et organise en fin d’année 2023 deux marchés céramiques, avant de relancer la Biennale #4 en 2024. Cet événement est un projet pluridisciplinaire ayant pour souhait une dimension culturelle et didactique (la programmation est en cours d’élaboration).

Une reconfiguration de l’équipe est à l’œuvre pour mieux préparer ces évènements futurs… Dans l’attente de cette magnifique manifestation, Archipot propose : "automne céramique" dimanche 24 octobre sous la très belle halle de Villefranche ; "Noël céramique" (4e édition) du 8 au 31 décembre dans le superbe écrin de la Chapelle Saint-Jacques de Villefranche. L’occasion pour les céramistes de montrer et de vendre leurs créations

Pour postuler : forms.gle/YEFVWCny5gRxpFoNA avant le lundi 19 juin. biennaleceramique.jimdofree.com mail : archipotbiennale@gmail.com