Villefranche-de-Rouergue. L’association Voices, les chœurs en gala "multigenres"

Ce week-end, l’association Voices les chœurs fait le show en organisant plusieurs spectacles musicaux, au théâtre de Villefranche.

Après un retour remarqué en 2022, l’association Voices les chœurs organise son traditionnel gala au théâtre de Villefranche-de-Rouergue le week-end du 3 et 4 juin prochain.

Les différentes générations qui composent la famille Voices vont se retrouver sur scène autour de Julie Gibergues et Mathieu Lannelongue leurs chefs de chœur. Cette année, le programme sera différent pour ch aque journée.

Chorale pop et variété

Samedi c’est la chorale Pop & Variété (adultes tous niveaux) et l’Ensemble vocal (adultes confirmés) qui vous mettront en appétit avec notamment au menu : Mentissa, Mecano, Michaël Jackson, Véronique Sanson et Jean Jacques Goldman. Dimanche c’est dans de la joie, l’amour et la cuisine que vous retrouverez les autres chœurs… La chorale Amalgame, composée de personnes en situation de handicap et de valides, a préparé un cocktail explosif, en prélude d’un conte musical culinaire "La cuisine de Josquin et Léonie" de Julien Joubert.

Il sera servi par le chœur d’enfants associés avec la chorale des enfants de l’école intercommunale de musique de Figeac.

Billets sur place

Le rendez-vous est donné pour découvrir ce spectacle épicé qui devrait ravir petits et grands. Horaires : samedi 3 juin 2023 à 21 h et dimanche 4 juin 2023 à 17 h-Ouverture des portes 30 minutes avant la représentation.

Pas de réservations possibles, billetterie sur place. Tarifs : 10 € (5 € pour les moins de 13 ans).

