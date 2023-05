Naucelle. Le nouveau plan de financement de la salle des fêtes revu à la hausse

La séance publique du conseil s’est déroulée récemment, dans la salle du conseil. Une fois l’approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars, Karine Clément pouvait ouvrir la séance.

Lotissement Bellevue : distribution électrique et prix du m².

Le Sieda a estimé que pour ce lotissement, situé au 40 avenue de Rodez, les travaux d’amené de l’électricité sont estimés à 23 181 € HT. Les travaux d’ouverture, de remblaiement des tranchées, de la fourniture et la pose des gaines sont à la charge de la collectivité, pour une participation de 6 954 €. Le lotissement est idéalement situé à proximité du centre-bourg, il intègre six lots destinés à la construction d’habitations pavillonnaires. La surface totale constructible est de 4 450 m². Le conseil adopte le prix de 58 € / m² TTC. Ce prix s’entend sous réserve de l’avis des domaines.

Chemin des Aubépines au quartier de la gare

Il s’agit d’une extension du réseau de distribution public d’électricité. Le Sieda en est le maître d’ouvrage pour un coût estimatif de 12 000 €. Le reste à charge pour la collectivité est de 3 600 €.

Diagnostic énergétique : Le poids de l’énergie augmente de manière exponentielle dans les petites et moyennes communes. Ces dépenses sont en partie liées à l’éclairage public et au patrimoine bâti. Le Sieda a conclu un marché public pour confier à un prestataire une mission d’audits énergétique sur tout où une partie du patrimoine bâti des collectivités et établissements publics du département. La démarche est limitée aux bâtiments identifiés comme gros consommateurs d’énergie pour lesquels une rénovation doit être engagée. L’opération sera financée par le Sieda. La collectivité, où l’établissement public participera financièrement à cet audit à hauteur de 300 € / bâtiment. Actualisation du plan de financement des travaux de la salle des fêtes :

Karine Clément précise que ce projet était d’abord sécuritaire, le fait d’y inclure la "désemperméabilisation" du parking implique un nouveau plan de financement comme suit, Région : 59 246 €, Département : 74 000 €, État : 40 000 €, Agence de l’eau Adour Garonne : 134 890 €, Fond vert : 23 768 €, reste à charge pour la collectivité : 108 896 €, sur un total de 440 800 €. Un projet financé à hauteur d’environ 75 %, sachant que le maximum possible est de 80 %.

Convention avec la FCN : Olivier Douziech, premier adjoint en charge des associations, rappelle que le FCN utilise les deux terrains du Vallon des sports appartenant à la commune laissée à usage principal mais pas exclusif. Le projet de convention règle les modalités de la participation financière (300 € par an pour le traçage), ainsi que la mise à disposition du matériel. La convention est conclue dès la saison en cours. La décision est adoptée, sans la participation au vote de Christian Salères président du FCN.

Smaep du Viaur : le conseil adopte favorablement l’adhésion de la commune de Centrès (à l’exception d’une vingtaine d’abonnés) à cette structure de distribution d’eau.

Renouvellement de la convention fourrière animale

Afin de lutter contre la divagation des animaux dans le bourg, la commune de Naucelle a décidé de renouveler son partenariat avec la clinique vétérinaire du Pays des 100 vallées (CVPCV) de Naucelle.

Selon les termes de cette convention, la CVPCV ne prend en charge les chiens, chats et NAC (Nouveau Animaux de Compagnie) en état de divagation sur le territoire de la commune de Naucelle, que s’ils sont déposés soit par un agent municipal, un agent de la brigade de gendarmerie, par toute autre personne physique présentant une autorisation délivrée par la commune de Naucelle ou après tout accord préalable de la commune aux heures d’ouverture de la clinique.

Ce partenariat entre la commune et la clinique vétérinaire du Pays des 100 vallées est indispensable et assure l’utilisation d’installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale ainsi que le respect de la législation en vigueur.