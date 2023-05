Thérondels. Le village toujours en travaux

Depuis le mois de mars des travaux conséquents sont en cours dans une partie du village dans le cadre "requalification du cœur de village". Ces travaux de réfection et d’aménagement concernent la rue des Tilleuls, rue du Cayrol, rue de l’Aubrac et rue Pierre-et-Marie-Curie.

Ils permettent la gestion des eaux pluviales avec création de regards et pose de grilles devant les accès des habitations et garages, pose de bordures et de caniveaux sur une longueur de 900 mètres.

En plus de ces aménagements, 220 m² de parkings végétalisés sont réalisés rue des Tilleuls et rue de l’Aubrac. Des espaces verts complètent ces réalisations sur une superficie de 1 000 m². La croix du Cayrol est mise en valeur par un aménagement paysager. La réfection de la chaussée sera réalisée en enrobé rue de l’Aubrac et une partie de la rue des Tilleuls. Les rues Pierre et Marie Curie, du Cayrol et la seconde partie de la rue des Tilleuls recevront un revêtement bi-couche.

Ces travaux réalisés par la SAS Jean Soulenq et fils de Mur-de-Barrez sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Frayssinet de Sévérac-d’Aveyron bénéficient du concours financier de l’État (DETR), de la région Occitanie, du département de l’Aveyron et de la communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène.