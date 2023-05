Villefranche-de-Rouergue. Les communes concernées

Les postiers de la CGT FAPT de l’Aveyron ont émis un préavis de grève illimité, hier matin. Après une rencontre avec la direction, hier, ils pourraient voter la grève ce mercredi matin. Les services seraient ainsi impactés.

Le Centre Courrier couvre les communes de l’ouest Aveyron suivantes : Villefranche-de-Rouergue, La Rouquette, Martiel, Toulonjac, St Rémy, Vailhourles, Savignac, Monteils, St Salvadou, Morlhon, La Bastide l’Evèque et Sanvensa.

C’est tout l’Ouest Aveyron qui pourrait être impacté par cette grève. Hier, un préavis de l’intersyndicale CGT-Sud a été déposé auprès de la direction. Ce matin, une assemblée générale est prévue très tôt pour savoir si les agents votent la grève ou non. Si c’est le cas, le bureau de Villefranche devrait être fermé et la distribution du courrier impactée sur l’ensemble du territoire. 35 agents de La Poste travaillent sur le secteur.

Les syndicats montent au créneau à la suite d’une réorganisation du service de distribution du courrier, mise en place le 26 avril dernier.

"De mémoire de postiers, la pire qu’ils aient connue tant elle n’a pas été anticipée et avec de nombreuses incohérences, argue Sophie Leyrat, représentante CGT. Cela arrive deux ans après une première réorganisation post-Covid, avec cinq suppressions d’emploi. Aujourd’hui, on se retrouve avec une trop grosse quantité d’emploi par agent, avec des tournées rallongées et des aménagements de poste non respectés."

"Dégradation des conditions de travail"

"Cela entraîne une dégradation des conditions de travail et une baisse de la qualité du service rendue aux usagers, ajoute la syndicaliste. Des plis et des colis sont non distribués par manque de temps et de personnel. La bascule est faite avec du matériel non adapté, vieux de 10 ans. Beaucoup de choses sont à revoir, la direction a le temps de travail réel".

De plus, le syndicat se plaint d’une réorganisation qui ne serait pas adaptée à l’Aveyron. "De nouveaux logiciels de calcul de temps ont été mis en place, mais les estimations se basent sur des normes standards", appuie Sophie Leyrat. "Mais le territoire a beaucoup de particularités avec de grandes distances, qui ne sont pas prises en compte. Jusqu’à présent, on y arrive. Mais là, ce n’est plus possible. Depuis mars, on a émis 5 alertes à la direction et une pétition".

Lors des négociations, l’intersyndical réclament la création d’une tournée supplémentaire, "un vrai équilibre du travail", une promotion salariale des agents, etc. La suite du mouvement, à savoir si la grève est effective aujourd’hui et sur plusieurs jours, dépend de ces discussions. Affaire à suivre.

