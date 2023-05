Comps-la-Grand-Ville. Les "Comps" de France se retrouvent dans le Var, à Comps-sur-Artuby

Comme chaque année, les homonymes des communes portant le nom de Comps se sont retrouvés le week-end de l’ascension dans le département du Var à Comps-sur-Artuby.

Environ 70 personnes se sont donné rendez-vous pour un week-end de retrouvailles. Des représentants du Gard, de la Drôme, de la Gironde et de l’Aveyron ont fait le déplacement. Le séjour a débuté avec l’accueil des participants, suivi d’un discours des différents représentants des "Comps" et la soirée s’est finie par le repas à la salle des fêtes.

Le vendredi 19 mai fut consacré à une journée dans la ville de Draguignan avec une visite guidée de celle-ci puis la découverte de la chapelle de l’observance, la dernière visite était celle du musée des arts et traditions populaires. De retour sur la commune de Comps-sur-Artuby, le groupe a clôturé la soirée par un repas de gala dansant. Concernant le dernier jour samedi, certains pouvaient visiter le patrimoine local de la commune accueillante avant de terminer ce week-end festif par une photo de groupe et dégustation d’un aïoli. Malgré une météo fraîche et grise, ces rencontres ont permis à tout un groupe de belles retrouvailles amicales et remplies de découvertes culturelles.