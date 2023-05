Taussac. Les pompiers du Carladez font du sport

Les sapeurs-pompiers des centres de secours de Sainte-Geneviève-sur-Argence et du Carladez ont participé au parcours sportif départemental à Vabres près de Rodez. Onze sapeurs-pompiers venus des deux centres précités ont formé une seule et même équipe.

Au total, près de 300 sapeurs-pompiers aveyronnais représentant 20 centres de secours du département se sont affrontés sur plusieurs disciplines d’athlétisme. L’entente du Carladez a permis à ses représentants de rivaliser avec les plus gros centres de secours de l Aveyron.

Dans un esprit de convivialité, des résultats plus que satisfaisants on était brillamment obtenu par cette association inédite. Sans nul doute que l’esprit de cohésion fait la force et que d’autres manifestations communes verront le jour.