Arvieu. L’été s’annonce très animé pour les locaux et les touristes

Pour la seconde année, la commune d’Arvieu ouvre les portes de la "Salle de la plage", au cœur de la base nautique de la plage Notre-Dame-d’Aures. Dans cette salle, vous trouverez des activités pour tous les âges et par tous les temps : bourse aux livres, Bureau d’information touristique, coin lecture, table de ping-pong, jeux de société, jeu de piste "Souvenirs de l’été 1951". Ne ratez pas les animations à la plage : yoga japonais, spectacle musical, ciné plein air, beach Lévézou tour, etc. Tout l’été, beaucoup d’animations ont lieu sur toute la commune : Arvieu, Notre-Dame-d’Aures, Caplongue, Saint-Martin-des-Faux. Le programme détaillé des animations est à retrouver dans les commerces et services et à cette adresse : www.arvieu.fr/un-ete-a-arvieu/

Salle de la plage : ouverte en juillet et août, les lundis et mardi après-midi de 15 h à 18 h et le jeudi matin de 10 h à 13 h. Entrée libre. Renseignements : Médiathèque Le Cantou 05 65 46 06 06.