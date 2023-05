Météo : les risques orageux sont toujours présents, 24 départements placés ce mardi en vigilance jaune

Ce mardi 30 mai, 24 départements, dont dix de la région Occitanie, sont placés en vigilance jaune (orages) indique Météo France dans son dernier bulletin communiqué lundi 29 mai. Le risque orageux concerne à nouveau les régions du sud, des Pyrénées aux Alpes.



La journée de ce mardi 30 mai s'annonce chaude et très ensoleillée sur une large moitié Nord et lourde au sud de la Loire.

Plus au Sud, après un début de journée calme et lumineux, des nuages commenceront à s'inviter sur les reliefs des Alpes, du Massif central et des Pyrénées.

Les 24 départements placés en vigilance jaune (orages) mardi 30 mai. Capture d'écran - Météo France

Des orages localisés se formeront sur ces massifs vers la mi-journée et certains pourront déborder sur les plaines du tiers sud du pays dans l'après-midi et soirée. Les zones montagneuses seront, encore une fois, les plus touchées. Quelques averses tomberont également sur la Corse.

Les prévisions ce mardi après-midi dans l'Hexagone. Capture d'écran - Météo France

Les prévisions en Occitanie ce mardi après-midi. Capture d'écran - Météo France

Au niveau des températures, les minimales seront comprises entre 8 et 11 degrés sur le tiers nord de l'Hexagone, plus au Sud, entre 12 et 15 degrés.

Les maximales grimperont encore jusqu'à 22 à 28 degrés du Nord au Sud, jusqu'à 29 à 31 degrés en Aquitaine ainsi que dans le Languedoc. Il fera entre 16 et 19 degrés près des côtes de la Manche et où le vent soufflera jusqu'à 60 à 70 km/h en pointes.

Quelles prévisions pour mercredi ?

La journée du mercredi 31 mai s'annonce à nouveau très orageuse, en particulier sur le quart sud-est, où les orages pourront toucher le littoral. Les orages éclateront dès le matin sur le pourtour de la Méditerranée, du Roussillon à la Côte d'Azur. En cours de journées, ces orages s'étendront des Pyrénées aux Cévennes et à l'ensemble de la région Rhône-Alpes (ainsi que l'est de l'Auvergne) et la Franche-Comté. Le couloir rhodanien sera touché également.