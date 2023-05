Ouest Aveyron : préavis de grève illimitée à La Poste pour ce mercredi 31 mai

Les postiers de la CGT FAPT de l'Aveyron ont émis un préavis de grève illimitée. À partir de ce mercredi 31 mai, les services pourraient être à l'arrêt. Tout l'Ouest Aveyron est impacté.



C'est tout l'Ouest Aveyron qui pourrait être impacté par cette grève. Un préavis de l'intersyndicale CGT-SUD a été déposé ce mardi 30 mai. Une rencontre est prévue cet après-midi avec la direction et une assemblée générale, ce mercredi 31 mai, au matin, votera ou non la grève. Si c'est le cas, le bureau de Villefranche devrait être fermé et la distribution du courrier impactée. Cette grève pourrait avoir des conséquences sur la livraison de votre journal dans les prochains jours. La Dépêche s'excuse de ce désagrément indépendant de notre volonté.

"Une réorganisation du service de distribution du Courrier a eu lieu le 26 avril 2023. De mémoire de postiers, la pire qu’ils aient connue tant elle n’a pas été anticipée et avec de nombreuses incohérences : tournées rallongées, suppression d’une tournée colis, aménagements de poste non respectés", indique le syndicat dans un communiqué. « Elle entraîne une dégradation des conditions de travail et une baisse de la qualité du service rendue aux usagers : plis et colis non distribués par manque de temps et de personnel tant la charge de travail réelle a été sous-estimée par la direction et leur logiciel de mesure du temps de travail".

"Tournées rallongées"

"Le Centre Courrier couvre les communes de l’ouest Aveyron suivantes : Villefranche de Rouergue, La Rouquette, Martiel, Toulonjac, St Rémy, Vailhourles, Savignac, Monteils, St Salvadou, Morlhon, La Bastide l’Evèque et Sanvensa. La CGT FAPT revendique une autre réorganisation, qui prenne en compte les besoins des usagers et des agents, et qui garantisse le maintien et le développement d’un service public postal de qualité. Elle alerte avec les agents la population des éventuels retards de courrier et colis qui sont le cœur des activités de leur métier".

"La CGT FAPT Aveyron avec les postiers est mobilisée pour défendre leurs droits, leurs emplois et un service de qualité. Un préavis de grève illimité est déposé à compter du 31 mai 2023 en intersyndicale", ajoute le syndicat.