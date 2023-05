Paris : Joey Starr et le chef Gregory Cohen s’installent à la mairie du IXe

En présence de producteurs locaux, des dégustations, animations, cours de cuisine et un job dating figurent au programme de l'événement, sous le patronage des deux célébrités.

Samedi 3 juin de 9h30 à 17h30 à la mairie du IXe, une journée pour mettre en avant les savoirs faire de nos terroirs, que ce soit les métiers de l'agriculture ou encore les métiers de l’alimentation et de la restauration.

Au programme

Un mini-marché : Un espace dédié aux producteurs et aux éleveurs locaux afin de mettre en avant leur savoir-faire & leur produit. Un mini-marché où la vente de produits et mise en avant des métiers et de leurs valeurs aura lieu dans la cour de la mairie.

- Des ateliers & stands de découvertes et dégustations culinaires : produits, métiers, filières autour de deux maîtres-mots partagés par tous les intervenants : faire découvrir pour faire naître des vocations

- Des Masterclass de 45 minutes dispensées par des chefs et professionnels du métier qui viendront partager leurs recettes et secrets.

De 10h15 à 11h, masterclass "Brioche pain perdu" par le chef Gregory Cohen

"Muffin aux fraises chantilly vanille" par la cheffe Stéphanie Bienvenue

"Avocado toast plumes de romaine et toast cheddar" par le chef Alexis Braconnier

De 11h15 à 12h

"Baba ganoush" par le chef Gregory Cohen

"Ceviche de tomates cerises / fraise et Quinoa" par le chef Esteban Salazar

"Avocado toast plumes de romaine et toast cheddar" par le chef Alexis Braconnier

De 14h30 à 15h15

" Trilogie houmous baba ganoush" par le chef Gregory Cohen

"Salade d'herbes au saumon poché comme un taboulé" par la cheffe Chloé Saada

"Ceviche de tomates cerises / fraise et Quinoa" par le chef Esteban Salazar

De 15h45 à 16h30

"Muffin aux fraises chantilly vanille" par la cheffe Stéphanie Bienvenue

"Cookies cacahuète noix et pépite de chocolat" par la cheffe Chloé Saada

"Ceviche de tomates cerises / fraise et Quinoa" par le chef Esteban Salazar