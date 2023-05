Paris : les inscriptions sont ouvertes pour les vide-greniers du IXe arrondissement

Trois rendez-vous sont programmés jusqu'au début du mois de juillet.

Les Conseils de quartier, en lien avec la mairie du IXe et en partenariat avec les associations Energies9, Croix Rouge française et Mosaïques9, invitent les amateurs à leurs vide-greniers

Quartier Pigalle-Martyrs

Dimanche 11 juin de 9h à 18h, autour de la place Saint-Georges.

Pour s’inscrire :

Sur place, au local de l’association Energies9 (8-12 rue de la Tour des Dames)

Les vendredis 26 mai et 2 juin de 12h à 18h

Ou par courrier : MVAC Energies9 – Boîte 37 - 54 rue J-B Pigalle 75009 Paris

Pour toute information complémentaire : contact@energies9.org

Quartier Faubourg Montmartre

Samedi 24 juin de 9h à 18h, rues Sainte Cécile et du Conservatoire

Pour s’inscrire :

Sur place, au local de la Vestiboutique (32 rue de Maubeuge)

À partir du 25 mai, du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

Ou en ligne en cliquant sur le lien : Vide-grenier 24 juin : inscriptions

Pour toute information complémentaire : vestiboutique.paris09@croix-rouge.fr

Quartier Blanche-Trinité

Dimanche 2 juillet de 9h à 18h, rues Blanche, de la Tour des Dames et de la Trinité

Pour s’inscrire :

Par courrier : Mosaïques9 - 24 rue de la Rochefoucauld 75009 Paris

Et sur place, dès le mardi 6 juin, au local de l’association Mosaïques9 (24 rue de la Rochefoucauld), les mardis et jeudis de 18h à 20h30 et les mardis et vendredis de 10h à 12h30

Pour toute information complémentaire : contact@mosaiques9.org