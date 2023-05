Pourquoi opter pour un vélo en bois

(ETX Daily Up) - En symbiose avec la nature, les vélos fabriqués en bois sont dans l'air du temps. Le bois est en effet particulièrement résistant aux éléments et absorbe les vibrations mieux que d'autres matériaux. Bien que l'offre soit encore réduite, ces vélos séduisent de plus en plus de monde.

Les cadres en bois ont la cote. Bien qu'encore très chers, car fabriqués à base de bois précieux et produits en très faibles quantités, ils se développent de plus en plus. Parmi les bois prisés des constructeurs, on retrouve aujourd'hui le chêne, le frêne, l'acajou ou encore le noyer.

La référence en la matière est l'américain Renovo, mais de nombreuses petites entreprises artisanales commencent à se faire connaitre, y compris en France. C'est le cas de Woodalps, qui a présenté au salon Vélo in Paris ses premières créations. Cette entreprise familiale installée en Haute-Savoie propose ainsi plusieurs modèles de cadres en frêne, un bois particulièrement solide et résistant, déjà utilisé dans les manches d'outils, pour des skis et même dans des structures d'avion.

A la tête de ce projet, Arnaud Pornin a commencé à fabriquer ses premiers cadres en bois il y a une dizaine d'années, mais ne les commercialise que depuis cette année. Pour lui, le bois est aujourd’hui une parfaite alternative aux autres matériaux utilisés d'ordinaire dans la conception d'un vélo : "le frêne est utilisé pour ses performances mécaniques très bonnes et son travail très facile. Il propose également un très bon rapport poids/raideur, approximativement au niveau de l'aluminium. Au final on est juste quelques centaines de grammes au-dessus d'un vélo en carbone, soit aux alentours de 2 kg pour le cadre du vélo de route et de 2,5 kg pour le VTT". Pour lui, le bois présente de nombreux avantages : "il permet une grande liberté de design, de mieux pouvoir travailler les formes".

Après le vélo de route et le VTT, Woodalps promet de s'attaquer au gravel. A noter que les vélos sont livrés assemblés, les autres pièces provenant de divers fournisseurs.

Le bois n'est pas le seul matériau naturel d'origine végétale à être utilisé pour la construction de cadres de vélo. Le bambou représente déjà une alternative crédible et recyclable, grâce notamment à sa robustesse et sa résistance aux chocs, aux UV et à l'eau.