Rodez : cent dix choristes collégiens chantent le bonheur

La rencontre chorale des collèges Fabre, de Rodez, et Kervallon, de Marcillac, s’est déroulée dernièrement à la MJC où elle était organisée par l’association régionale des ensembles musicaux scolaires.

Le temps d’une soirée, la scène de la MJC était tournée autour du bonheur pour les chorales des collèges Fabre, de Rodez, et Kervallon, de Marcillac. Une salle comble pour écouter un programme éclectique où les chants interprétés par 110 choristes ont caressé l’âme.

De James Brown à Abba, en passant par The turtle, The black eyes peas, les adeptes du "feel good" ont pu faire le plein de bonnes ondes. Des titres en français de Yannick Noah, de Zaz, de Keen V, de Grégoire ou des groupes "Il était une fois" et "Au p’tit bonheur" ont également activé la "positive attitude" des 300 spectateurs qui ont eu le bonheur à "bras-le-choeur". Quelques lectures poétiques ont émaillé la soirée menée dans un tempo allegretto.

Le chant choral permet de se dépasser individuellement au bénéfice du collectif. Cette belle jeunesse mobilisée pour une prestation publique de qualité s’est exposée avec professionnalisme en partageant la responsabilité d’une présentation publique. Cette manifestation, inscrite au festival académique de chant choral de l’académie de Toulouse, a été organisée par l’association Ardemus (association régionale des ensembles musicaux scolaires) qui œuvre pour la promotion de la pratique musicale collective.