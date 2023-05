Aveyron : Saint-Bourrou, l'indémodable célébration à Marcillac-Vallon des vins du terroir

La fête des vignerons et des vignes ne tombe pas dans l'oubli ! Bien au contraire d'ailleurs. Dans le Vallon, ce lundi 29 mai, l'Eschansonnerie a profité de la Saint-Bourrou pour introniser cinq compagnons.

En ce lundi de Pentecôte, le grand-maître Patrice Lemoux a déclaré ouvert le 97e chapitre public et solennel de l'Eschansonnerie de Saint-Bourrou, confrérie des vignerons de Marcillac. Une tradition qui ne se perd pas puisqu'elle a regroupé entre "800 et 1000 personnes", selon Patrice Lemoux.

Après un défilé des vignerons en musique, suivi de la messe à Notre-Dame de Foncourrieu, est venue l'heure des intronisations à Cachefaix avec dégustation de fouace et de mansois. Les cinq futurs compagnons ont rejoint l'aventure sous les applaudissements : Candie Durand, chargée de qualification à l'office de tourisme de Conques-Marcillac, frère Foucauld, curé de la paroisse Saint-Vincent-du-Vallon, Renaud Falissard, apiculteur et félibre défenseur de la langue d'oc, Bertrand Portal, gérant d'Intermarché du Vallon, et Jérome Puel, meunier et président de la filière du pain 100% aveyronnais " le Régalou". En s'engageant dans cette confrérie, il fallait adhérer aux dix commandements, et "gare à ceux qui ne les respectent pas !".

"Nous célébrons notre terroir"

"Certes, nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter les futurs ambassadeurs et ambassadrices de notre mansois mais, dans un premier temps, nous célébrons l'héritage de nos traditions et fêtons la reconnaissance de nos savoir-faire transmis de génération en génération. Nous célébrons notre terroir, cette terre qui porte nos vignes, qui fait mûrir nos grappes et qui affine les palais de ceux qui goûtent. On est ici pour promouvoir et rappeler la qualité des vins de Marcillac. Alors partageons tous ensemble le verre de l'amitié !", a conclu le grand-maître Patrice Lemoux.