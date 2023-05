Espalion. Saison terminée pour les cadets du RCENA

Dernière équipe du club en lice, samedi, les cadets du RCENA se déplaçaient sur le terrain de Lacapelle-Marival, pour jouer leur quart de finale de championnat régional.

Les Espalionnais savaient que la tâche serait ardue. Lacapelle était dans la poule de qualification des Espalionnais et par deux fois le RCENA s’était incliné. Face à l’équipe classée première sur 72 suite aux phases qualificatives, il n’y avait donc aucune place à l’approximatif.

Dès l’entame du match, les contacts sont rudes et les Lotois mettent une forte pression grâce au pied de leur excellent ouvreur. Espalion perd dès la 8e minute son premier centre et se retrouve désorganisée en défense, laissant en bout d’aile des espaces dont l’adversaire profite immédiatement en inscrivant son premier essai non transformé (5-0). Deuxième coup dur pour les Nord-Aveyronnais qui perdent leur capitaine malade.

Le score à la mi-temps de 5-0, laisse la place à toute éventualité. Mais au bout de 35 minutes de jeu intense, les corps commencent à être marqués par l’effort. Au retour de la pause, les Lotois allaient rapidement doucher les espoirs aveyronnais avec une entame euphorique et un nouvel essai (12-0). Physiquement usés par la débauche d’énergie nécessaire pour défendre et toujours défendre la fin de match verra les Lotois porter le score à 29 – 0. Les Espalionnais réussiront tout de même à inscrire un essai qui permet de sauver l’honneur et récompense leur engagement.

Les cadets du RCENA quittent donc les phases finales de ce championnat et terminent finalement à la 6e place sur 72 équipes initialement engagée en Occitanie. Un formidable parcours et beaucoup d’espoirs pour l’avenir.

Par ailleurs, cette saison les cadets sont aussi vice-champion d’Aveyron à 7 (défaite contre Millau).

Ils n’auront donc perdu que trois matchs en Régionale à XV, trois fois contre la même équipe qui aura été la bête noire. Une formation taillée pour le titre.