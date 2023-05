Luc-la-Primaube. Tous en piste avec Rock et danses, ce samedi

La prochaine soirée organisée par l’association Rock et danses aura lieu samedi 3 juin à l’espace d’animation de Luc. Comme d’habitude, elle sera placée sous le signe de la bonne humeur, du partage et de la convivialité : autant de qualités qui font que ces soirées sont reconnues et appréciées. Une animation de bachata tous niveaux sera assurée par le professeur Driss à 19 h afin de se mettre en jambes. La soirée débutera ensuite par une auberge espagnole précédée d’un apéritif à 19 h 45. Afin de pouvoir profiter de cette auberge espagnole, vous apportez un plat salé ou sucré pour 4 personnes (environ). Attention, pas de chips, d’amuse-gueule ou de viennoiseries, de bonbons ! Les boissons sont prises en charge par l’association. La soirée toutes danses, animée par le professeur DJ Driss de Montauban commencera à 21 h 30. Les tarifs pour les non-adhérents sont de 8 € et pour les adhérents de 6 €.