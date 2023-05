Estaing. Virginie Vidal, naturopathe, ouvre un cabinet dans le village

Depuis quelques semaines, Virginie Vidal a installé son cabinet de naturopathie et réflexologie plantaire dans la cité estagnole, au 4, avenue de Laguiole.

Après une vie professionnelle dans le secteur tertiaire et un épisode de vie particulièrement stressant et des soucis de santé, Virginie Vidal a retrouvé l’équilibre grâce à des méthodes naturopathiques. Elle décide alors de se former à l’Institut français des sciences de l’Homme à Toulouse, durant 2 ans, pour apprendre la naturopathie et la réflexologie plantaire auprès de professionnels ; elle y étudie également l’anatomie et la physiologie du corps humain.

Après sa formation, Virginie Vidal a exercé principalement sur le Nord-Aveyron en se déplaçant à domicile. Mais l’envie de se poser dans un espace bien à elle était devenue nécessaire.

"C’est un métier passionnant, qui considère la personne dans son intégralité, c’est-à-dire aussi bien sur le plan physique que psychique et émotionnel" dit-elle. Aujourd’hui praticienne naturopathe certifiée, elle aide à retrouver son équilibre et à libérer ses potentiels. Installée dans un lieu agréablement aménagé, Virginie Vidal reçoit les mardis et vendredis de 16 h à 19 h et les mercredis et samedis de 9 h 30 à 12 h pour des séances de naturopathie ou de réflexologie plantaire. Il est préférable de prendre rendez-vous au 06 15 14 02 79 ou sur www.resalib.fr