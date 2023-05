A Baraqueville, les manœuvres du Sdis pour sauver le personnel d’un magasin

Une "clientèle" un peu inhabituelle, ce mercredi au supermarché.



Mercredi 24 mai, à la tombée de la nuit, se déroulait un spectacle qui a peut-être inquiété les automobilistes garés sur le parking du supermarché Carrefour.

Des camions de pompiers et des hommes en uniformes à hauteur des docks et entrepôts du magasin ne pouvaient pas non plus échapper au regard intrigué des habitants autour.

Il n’y avait pourtant pas lieu de se faire du souci : il s’agissait en réalité d’une manœuvre de pompiers qui regroupait ici des représentants des centres de secours situés autour de Rodez. Le scénario était assez simple : un feu s’est déclaré dans les réserves avec des risques de propagation sur la station essence toute proche et une personne manquait à l’appel.

Immédiatement le directeur du magasin disposant d’une ligne directe avec le Sdis appelle le centre de secours qui met en œuvre les véhicules et les personnels d’intervention de Rodez et Baraqueville qui sont rapidement sur les lieux équipés de matériels et d’équipements adaptés à la lutte en confinement saturé en fumée.

L’intervention se solde de manière positive la personne en situation de danger immédiat est secourue, le feu maîtrisé et l’exercice réussi.