"Attention, un homme en treillis avec une arme" : à Rodez, les policiers interviennent en centre-ville

La scène s'est déroulée dans la soirée du mardi 30 mai, dans le centre-ville de Rodez.

"Attention, si vous êtes dans le quartier des Embergues, un homme en treillis avec une arme de poing a été aperçu". Ce message posté dans la soirée de mardi par un commerçant du centre-ville de Rodez a été particulièrement relayé sur les réseaux sociaux.

Mis au courant, le commissariat a alors rapidement dépêché une équipe sur place afin de lever le doute et d'interpeller l'individu. Cela a été réalisé après 21 heures. L'homme, un quinquagénaire, a été appréhendé place de la Cité. Il était bien porteur d'une arme, un pistolet à billes en l'occurrence.

"Pour se protéger"

Selon ses explications, il était sorti de chez lui avec, "pour se protéger". Interrogé, il a ensuite été relâché et a pu regagner son domicile sans faire l'objet de poursuites. Selon le commissariat, il ne représentait "pas de danger" et son discours semblait cohérent. Il n'était pas connu des services. Le quartier des Embergues et du centre-ville a ainsi pu retrouver son calme.