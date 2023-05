Automobile : deux jeunes Aveyronnais brillent au Grand Prix de Monaco... et rencontrent Max Verstappen

Vendredi 26 mai, les frères Pierre et Julien Faysse, mécaniciens à Quins, ont remporté le Red Bull pit stop challenge du Grand Prix de formule 1 de Monaco, qui consiste à changer le plus rapidement possible une roue. Un succès qui leur a permis de rencontrer le double champion du monde en titre et son coéquipier Sergio Perez.

"Comme quoi, savoir changer une roue, ça paye", rigole Pierre Fraysse. Le Quinsois de 25 ans et son cadet, Julien, se souviendront longtemps de ce week-end des 27 et 28 mai. Partis pour quelques jours sur la Côte d'Azur pour assister au Grand Prix de formule 1 de Monaco, ces deux passionnés ont pu serrer la main du double champion du monde en titre, Max Verstappen.

5,80 secondes pour changer une roue de F1

Vendredi 26 mai, veille des qualifications du GP, les deux Aveyronnais ont découvert le Red Bull pit stop challenge, qui consiste à changer le plus rapidement possible une roue de F1. "Il y a eu la queue de 9 heures à 21 heures !, se souvient le Quinsois. Il y a dû avoir plus de 1000 équipes (de deux)." Et à la fin de la journée, Pierre et Julien Fraysse avaient réalisé le meilleur temps : 5,80 secondes.

Pierre et Julien Fraysse ont changé la roue du monoplace en 5,80 secondes. Repro CP

"Notre métier de mécanicien nous a servis, je pense, surtout pour la rapidité et la dextérité", souligne l'aîné, qui est installé à son compte avec son petit frère dans leur atelier spécialisé en mécanique automobile, motoculture, agricole et travaux de soudure, à La Renovie (commune de Quins).

À la rencontre de deux pilotes

Avec ce succès, les jeunes Aveyronnais se sont vus offrir des billets pour accéder au paddock Red Bull le lendemain, samedi 27 mai. Ils ont pu voir de près d'authentiques monoplaces de l'écurie, mais surtout rencontrer ses pilotes. "Ça tombait super bien que ce soit Red Bull qui organisait le challenge, parce qu'on est des fans de Max Verstappen et du team", insiste Pierre Fraysse.

Pierre et Julien Fraysse (à droite) aux côtés de Max Verstappen et Sergio Perez. Repro CP

Dans un coin isolé du paddock, les deux frères ont pu discuter avec le double champion du monde et son coéquipier Sergio Perez. "Avec une traductrice, précise le Quinsois en souriant. Parce que j'ai les bases d'anglais, mais c'était plus pratique." Et après la soirée passée sur la Red Bull energy station, plateforme flottante mise en place pour l'occasion, ils ont pu (encore plus) savourer leur deuxième Grand Prix.

Une semaine après en avoir pris plein les yeux, Pierre Fraysse change totalement de décor car il sera au départ du rallye de Saint-Geniez ce week-end des 3 et 4 juin. Et s'il sait qu'il peut changer rapidement une roue de F1, le passionné d'auto devra se concentrer sur sa Saxo.