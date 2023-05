Laissac-Sévérac l'Église. Aveyron : Léa Pereira, lauréate du prix national "Madame apprentie"

La jeune Aveyronnaise est passionnée de maçonnerie et de carrelage.



Léa Pereira, apprentie en CAP maçonnerie au Campus des métiers et de l’artisanat de l’Aveyron, est lauréate du trophée national "Madame apprentie". À seulement 16 ans, elle a fait preuve d’une grande détermination pour faire de son coup de cœur, son métier ! Léa Pereira s’est intéressée aux métiers du bâtiment lors d’un projet familial de rénovation d’un immeuble. Elle a eu un véritable coup de cœur pour ces métiers, en particulier la maçonnerie et le carrelage. Pour concrétiser son rêve, elle s’est tournée vers l’apprentissage.

Le CFA l’a accompagnée dans sa démarche dans le cadre de la prépa apprentissage. Son enseignant en maçonnerie l’a également soutenue dans sa recherche. Pour trouver un maître d’apprentissage, elle a dû persévérer et essuyer de nombreux refus. Malgré cela, elle ne s’est pas découragée et a poursuivi sa recherche.

Jean-Michel Gaide lui a ouvert les portes de son entreprise ABTP à Laissac. Léa Pereira y prépare actuellement un CAP en maçonnerie pour ensuite poursuivre sa formation dans le carrelage. Son objectif à terme est d’ouvrir sa propre entreprise. "Même si des gens disent que ce n’est pas fait pour nous, il faut persévérer, ne pas avoir peur, il n’y a pas de métiers réservés aux hommes !", explique-t-elle. Le président Pierre Azémar était à ses côtés, à la CMA France à Paris, pour la remise du trophée : "Nous sommes très honorés de cette remise et heureux pour Léa. Nous devons encourager et faciliter l’accès de nos apprenantes à tous nos métiers. Nous devons faire en sorte que chacun et chacune puisse exercer le métier de son choix avec comme seules conditions l’envie, la passion et les compétences."