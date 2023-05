Aveyron : Radio Temps Rodez au plus près du "Troisième âge"

Suite à un appel à projet de la Fondation de France et soutenue par le conseil départemental via la Conférence des financeurs, Radio Temps Rodez a lancé depuis février 2022 des séries d’émissions autour de l’accompagnement des seniors et sur leur habitat, pilotées par Cécile Coucoureux, salariée de RTR. Une manière de réfléchir à l’échelle nationale et locale à des meilleures manières d’accompagner et d’informer sur cette troisième partie de la vie.

Dans l’émission Tiers-Âge Spécial ; tous les mercredis à 18 h et les jeudis à 12 h, Cécile et plusieurs bénévoles de la radio (Pierre-Etienne Vanpouille, directeur de l’antenne, Patrice Lemoux, président de la radio et Régis Charles, trésorier et créateur de plusieurs émissions sur RTR) interviewent durant 30 minutes acteurs et personnes concernées par les problématiques de l’habitat et de l’accompagnement des personnes âgées. Ils donnent la parole à des personnels soignants, encadrants, porteurs de projet, aidants et personnes âgées pour parler de leurs expériences, des problématiques du secteur, de son évolution et des solutions possibles pour modifier la vision par la société des personnes âgées.

À ce jour, Tiers-Âge spécial comprend 35 épisodes avec un total de 38 personnes interrogées.

Durant ces mois de mai et juin, quatre tables rondes sont organisées entre ces acteurs variés sur la citoyenneté et les seniors, sur le maintien à domicile, sur la diversité des structures d’accueil et sur l’attractivité des métiers du médico-social. Au terme de ces échanges fructueux, une émission synthèse aura lieu entre les quatre membres de l’équipe qui ont pu échanger sur ces sujets.