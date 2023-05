Cocktail molotov, voiture bélier, victime décédée : ce que l'on sait du dramatique conflit de voisinage, en Isère

Un différend entre deux familles a dégénéré du côté de Charvieu-Cavagneux, en Isère. Dans la soirée du 27 mai, un homme de 21 ans a été volontairement percuté par l'un des voisins à bord d'une voiture. Il est décédé à l'hôpital.

Deux familles voisines étaient au cœur d'un différend depuis plusieurs semaines, en Isère. Jusqu'à ce que la situation dégénère de façon dramatique, dans la soirée du 27 mai 2023.

Jet de cocktail molotov

Comme le raconte le parquet de Grenoble, durant cette soirée, l'une des familles subit un jet de cocktail molotov, dans la commune de Charvieu-Chavagneux. Un homme de 21 ans, fils du couple logeant dans l'habitation visée, décide, avec un ami de 20 ans, de se rendre, à pied, au domicile des voisins soupçonnés d'être à l'origine de ce jet.

Voiture bélier

Sur le chemin, il croise le voisin soupçonné, un homme de 32 ans, au volant d'une Twingo. Que ce dernier va transformer en voiture bélier : selon le parquet, il percute les deux hommes de 21 et 20 ans, à plusieurs reprises. Les parents du premier, qui, pour rappel, vivent dans l'habitation visée par le jet de cocktail molotov, interviennent. La mère est percutée et le père tente de maîtriser le conducteur dans l'habitacle. Une cinquième personne, elle aussi dans une voiture, est "volontairement percutée", alors qu'elle circulait dans la même rue.

Un mort

L'issue a été dramatique : le jeune homme de 21 ans est décédé à l'hôpital, comme l'indique le parquet de Grenoble. Touchée durant les faits, la mère de famille a vu sa cheville être fracturée. Quant au père, il a été légèrement blessé, tout comme l'ami du défunt.

Instruction ouverte

Mardi 30 mai, le pôle criminel du parquet de Grenoble a ouvert une instruction pour meurtre, tentative de meurtre, violences aggravées et dégradations par incendie. L'individu de 32 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il était déjà connu pour des faits de droit commun, et notamment pour violences aggravées en 2009 et 2015.