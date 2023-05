Football : sur quelles chaînes et à quelle heure suivre la finale de la Ligue Europa, ce mercredi ?

Ce mercredi 31 mai 2023 lance 10 jours de finales européennes de football. La Ligue Europa donne le coup d'envoi, avec une alléchante affiche entre le Séville FC et l'AS Rome.

Les fans de football vont être servis durant les 10 prochains jours, finales de coupes d'Europe obligent ! Ce mercredi 31 mai, c'est la Ligue Europa qui lance cette belle série. Elle dévoilera le nom de son vainqueur, à l'issue d'une affiche plus qu'alléchante.

Le spécialiste... face au Special One

D'un côté, le spécialiste de la compétition. Le Séville FC est l'équipe la plus titrée, avec 6 trophées remportés... en moins de 20 ans ! Les Andalous ont raflé la Ligue Europa en 2006 et 2007, avant de réaliser un triplé historique entre 2014 et 2016. Enfin, ils ont de nouveau été sacrés en 2020. Et arborent ainsi un bilan parfait : six victoires en six finales !

En face, c'est un autre habitué des grands rendez-vous européens. Sur le banc de l'AS Rome, celui que l'on appelle "The Special One" : José Mourinho ! Il a déjà remporté les trois tournois continentaux. L'an dernier, il a mené les Italiens au sommet de la Ligue Europa Conférence. Avant de les hisser, cette année, en finale d'une Ligue Europa dans laquelle le technicien portugais a été titré deux fois : en 2003 avec Porto et en 2017 avec Manchester United.

Le trophée, mais pas que

Si la conquête du trophée anime évidemment les deux concurrents, un sacre ce mercredi soir apporterait également une récompense de poids. En effet, le vainqueur de la Ligue Europa gagne le droit de disputer la Ligue des Champions l'année suivante. Une nouvelle qui ravirait tout autant les Andalous que les Romains.

Il leur sera impossible d'accéder à la reine des compétitions européennes via leur championnat : 11es à 19 points du Top 4 en Liga, les Sévillans sont très largement distancés dans la lutte pour l'Europe. Quant aux hommes de José Mourinho, 6es avec 60 points, ils ne peuvent plus rallier les quatre premières places qualificatives pour la Ligue des Champions, en Série A.

Autant dire que l'avenir européen des deux équipes se joue véritablement ce mercredi soir...

Où et quand suivre le match ?

Le coup d'envoi de la rencontre, qui se jouera à la Puskás Aréna de Budapest, sera donné à 21 heures. Le match est diffusé en clair, sur W9. Il sera également retransmis sur Canal+ Foot.