Il va "pleuvoir" près de 50 tonnes de plastique sur Paris en 2023

(ETX Daily Up) - Alors que les États membres de l'ONU négocient à Paris la rédaction d'un traité international destiné à lutter contre la pollution plastique, un organisme indépendant a décidé de mesurer et de publier les précipitations de microparticules de plastique présentes dans l'air de la capitale française. Les chiffres sont impressionnants.

C'est la fondation australienne Minderoo qui est à l'origine de l'initiative The Plastic Forecast, dont les résultats sont impressionnants. Chaque jour, ce sont plus de 40 kg de plastiques qui retombent ainsi sur Paris. Sur 2023, leur outil de mesure estime à 47,7 tonnes le poids cumulé de ces microparticules qui pleuvent en continu sur Paris.

Pour arriver à ces chiffres, The Plastic Forecast combine diverses études sur la dynamique du plastique dans l’atmosphère aux prévisions météorologiques traditionnelles. Cela lui permet de prévoir les "pluies de plastique" qui s'abattent quotidiennement sur la ville. A noter que plus il pleut ou vente et plus ces déchets sont nombreux à retomber sur terre.

Cette pollution invisible à l'oeil nu est donc massive et particulièrement nuisible puisque c'est autant de matière plastique que l'on peut respirer. Ces microparticules sont le résultat de la décomposition des déchets, sur terre comme dans l'eau.

A noter que ces chiffres concernent pour l'essentiel des microparticules de forme fibreuse. Or, il a été prouvé qu'il existe dans l'air des formes de particules de plastique encore plus petites. Ce sont donc probablement bien plus de 50 tonnes de plastique qui vont "pleuvoir" sur Paris cette année.