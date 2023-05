Rignac. Jean Jaurès raconté à pleine voix

C’était une première pour l’association Rencontres citoyennes : cette conférence-débat s’est effectuée à l’aide d’un micro serre-tête : " On est obligé de monter en gamme tant nos soirées sont connues et reconnues : il faut y apporter de plus en plus de qualité ", a expliqué le président Christian Valayer.

Ce procédé présente deux avantages : l’écoute pour le public car le micro suit la voix de l’intervenant dans tous ces mouvements et il n’y a plus de coupure de son. Pour l’intervenant qui se trouve libéré des contraintes soit de tenir le micro à la main soit de rester en face du micro fixe : " Ce micro était à l’essai, le conseil d’administration va se réunir pour décider de l’investissement, peut-être même d’un micro de meilleure qualité", a indiqué le président. Pour cette soirée, l’association a retrouvé sa tranche d’âge de public après avoir accueilli une assistance plus jeune pour la soirée sur les sorcières. Soixante-quinze personnes ont écouté (sans coupure de son !) Clothilde Combes parler de Jean Jaurès, ce politique célèbre mais méconnu : " Plus on est célèbre, moins on est compris", se plaisait-il à dire. Éloquence, générosité, curiosité, formation intellectuelle, entourage familial, mariage, filiation ont été développés par cette doctorante en droit public, titulaire d’un master – master 2 obtenu en septembre 2018 à l’Université de Toulouse Capitole : " Après l’affaire Dreyfus et son interdiction de donner un cours à la Sorbonne, il s’est fait historien puis journaliste notamment à La Dépêche du Midi et à l’Humanité qu’il crée". Et d’aborder son combat contre la guerre et d’autres sujets comme la dignité humaine, l’émancipation des femmes, l’anticolonialisme…