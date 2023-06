Bozouls. La LPO enquête sur les chauves-souris

Une colonie de chauves-souris est connue depuis le début des années 2000 dans l’église Sainte-Fauste de Bozouls et son importance a été révélée en 2010. Jusqu’à 360 grands rhinolophes et 120 murins à oreilles échancrées ont été dénombrés en période de mise bas et d’élevage des jeunes, ce qui fait de cette colonie une des plus importantes du département.

Des caméras de surveillance ont été installées afin de mieux les surveiller. Malheureusement, une chute très importante des effectifs de grands rhinolophes a été constatée en 2020. Peut-être a-t-elle eu lieu en 2019, année où le suivi n’a pu être réalisé. Cette chute est particulière au site de Bozouls et aucune observation similaire n’a été signalée dans les autres colonies du département suivies par la LPO. Pour aider à comprendre les causes de cette absence, la ligue protectrice des oiseaux a besoin des observations du public et lance un appel suivant :

Avez-vous connaissance ces cinq dernières années d’une forte mortalité de chauves-souris dans un site en hiver sur la commune de Bozouls, une commune voisine ou dans un rayon de 30 km autour de Bozouls ?

Avez-vous remarqué l’apparition d’une importante colonie de chauves-souris en été dans un site de la commune de Bozouls ou aux alentours ?

En enquêtant auprès de votre voisinage, de vos amis ou de votre famille vous pouvez aider à élucider ce qui est à ce jour un mystère. Merci d’envoyer vos témoignages à aveyron@lpo.fr ou d’appeler le 05 65 42 94 48.

Il est rappelé que les chauves-souris sont des animaux inoffensifs et grands consommateurs d’insectes, un excellent insecticide. Ce sont des animaux protégés et fragiles qu’il ne faut pas chercher à attraper.