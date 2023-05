Camjac. La première édition du marché "L’art et cochon" les 10 et 11 juin

L’artisanat sera mis à l’honneur durant ces deux jours dans le village de Naucelle. Le week-end s’animera autour d’un marché de créateurs et de démonstrations des différentes techniques d’artisanat par les exposants. Place Jean-Boudou, les Compagnons du devoir présenteront leur savoir-faire et place de la Mairie, il vous sera possible de visiter une exposition de leurs chefs-d’œuvre. Rue du four, vous trouverez des expositions de tableaux et poteries présentées par l’association du Can. La journée du samedi s’achèvera autour d’un verre, d’un concert avec Rue des tamaris, jazz manouche et Pierre Antoine, duo accordéon piano. Et surtout autour d’un cochon à la broche, attention les repas sont comptés alors n’hésitez pas à réserver le plus tôt possible. Le week-end est organisé par l’association des artisans et commerçants de l’Elan naucellois, avec le soutien de la mairie de Naucelle, la région Occitanie, le Crédit agricole, agence locale et la société JPM. À ne manquer sous aucun prétexte…