Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. L’année 2022 a signé le renouveau du centre social du Pays d’Olt

Le centre social du Pays d’Olt a tenu son assemblée générale, en présence d’une quarantaine de personnes. Ce fut l’occasion de dresser le bilan d’une année plutôt positive.

L’année 2022 a été l’année du renouveau au centre social, avec à la présidence, le passage de relais entre Liliane Ladet et Charles Fastré. En milieu d’année, Béatrice Venault, ancienne coordinatrice, a laissé sa place à Mélanie Bouteille à la direction. Enfin, le déménagement de l’Espace emploi formation a donné la possibilité au centre social de se réorganiser et de s’étendre. Mais l’année 2022 a également "marqué la sortie de la crise sanitaire" comme l’a souligné M. Fastré en guise d’introduction. En effet les activités ont retrouvé leur fonctionnement normal, et les moments de convivialité ont pu faire leur retour. Les différents rapports annuels ont été présentés puis votés, valorisant ainsi toutes les actions menées grâce à la détermination et au travail de qualité de toute l’équipe du CSPO.

Cette assemblée s’est terminée par un moment convivial, autour du verre de l’amitié, pendant lequel les échanges dynamiques ont pu se poursuivre. Les personnes présentes, les différents partenaires, les élus, les adhérents et les bénévoles sont remerciés par les équipes.

Le conseil d’administration se réunira prochainement afin d’élire son nouveau bureau.