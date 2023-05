Decazeville. Le souffle du jazz à La Strada et Didier Augey à Viviez

En partenariat avec le cinéma la Strada, quasiment tous les membres

de Focale 12, association de photographes amateurs de Decazeville,

exposent une série de photographies, adressant un clin d’œil aux 20 ans

du festival. L’événement se veut évocateur de tout ce que le jazz symbolise : énergie, improvisation, dialogue, rythme, échange, liberté d’expression, etc.

À découvrir jusqu’au 3 juin, aux heures d’ouverture du cinéma.

Dans ce tour des arts, on retrouve également l’ancien rugbyman au Sporting decazevillois et architecte à la retraite, Didier Augey qui réside à Aubin propose diverses réalisations artistiques à la salle du conseil de la mairie de Viviez : paysages et portraits élaborés, utilisant des techniques mixtes. "Je commence par un dessin qui est l’essence même de mon travail pour capter et comprendre l’inutile, l’illusoire, pour s’émouvoir aussi… Les couleurs viennent ensuite animer

la toile", commente-t-il. À découvrir jusqu’au 9 juin, du lundi au vendredi,

de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.