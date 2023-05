Curan. Les écoliers en visite chez les pompiers

Les élèves de l’école Marianne-Julien de Curan se sont rendus tout récemment à Salles-Curan pour visiter le centre de secours des sapeurs-pompiers. Arnaud Creyssels, chef de centre, leur a tout d’abord présenté la tenue que les pompiers portent pour aller éteindre les feux, afin de bien se protéger : casque, veste, pantalon, bottes, bouteille d’air avec masque.

Lors des interventions, ils se déplacent avec le camion-citerne feux de forêts (CCF) doté de divers tuyaux et lances. Ils utilisent aussi le bateau pour intervenir sur le lac lors de noyades. Arnaud est accompagné de son chien malinois, Nyx, qui est capable de retrouver les personnes disparues ou de localiser les victimes sous les décombres.

Quant à Virginie, elle a fait découvrir aux enfants, l’intérieur de l’ambulance (VSAV : véhicule de secours d’assistance aux victimes) avec le brancard et tout le dispositif de soins à la personne. Et enfin, Alexandra leur a appris à alerter en cas de danger et à mémoriser les numéros d’urgence, notamment le 18 pour appeler les pompiers. Ils ont aussi mis en pratique un geste de premier secours : la PLS (Position Latérale de Sécurité) lorsque la victime est inconsciente ; chacun leur tour, ils ont joué le rôle de la victime et du sauveteur. Pour clôturer la visite, l’Amicale a confectionné et offert un goûter à tous les enfants, qui sont repartis avec le "diplôme de pompier". Une visite qui a sûrement suscité de futures vocations !