Les femmes sont plus gênées que les hommes à l’idée d’écouter un podcast érotique

(ETX Daily Up) - Ces dernières années, les podcasts érotiques se multiplient pour offrir une alternative audio aux vidéos pornographiques. Si ce marché de niche s’adresse majoritairement aux femmes, ces dernières sont souvent honteuses à l’idée d’écouter ces fictions sonores sur le désir.

C’est en tout cas ce qu’affirme une étude chinoise publiée dans le journal Behavioral Sciences. On y apprend que les femmes seraient plus enclines que ces messieurs à ressentir des émotions négatives, telles que la honte et la gêne, lorsqu’elles écoutent des programmes sonores empreints de sensualité.

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs des universités normales de Hangzhou et de la Chine de l’Est ont analysé les réponses émotionnelles et le rythme cardiaque de 40 participants (20 femmes et 20 hommes) lorsqu’ils écoutaient des contenus audio dits "joyeux", "érotiques" ou "neutres". Ils leur ont demandé également demander d’évaluer le plaisir et la gêne qu’ils ressentaient durant leur écoute. Les participants de l’étude ont dit éprouver de la honte uniquement lorsqu’ils prêtaient attention aux contenus audio "érotiques", quel que soit leur genre. Les extraits "joyeux" et "neutres" n’ont pas suscité une telle émotion chez eux. Les scientifiques ont toutefois constaté que les femmes étaient plus gênées que les hommes lorsqu’elles écoutaient des programmes sonores à forte connotation sexuelle, et qu’elles les jugeaient moins plaisants que ceux "joyeux". Ces messieurs avaient, eux, tendance à éprouver autant de plaisir lorsqu’ils écoutaient des extraits "érotiques" ou "joyeux". Ces résultats montrent que les contenus audio suggestifs suscitent des réponses émotionnelles différentes en fonction du genre de l’auditeur. Les chercheurs y voient le signe que l’érotisme remplit des fonctions distinctes chez les hommes et les femmes. "Les hommes peuvent conférer à l'érotisme une plus grande importance en termes d'incitation à l'appétit [sexuel], tandis que les femmes y voient davantage une expérience introspective", écrivent-ils dans leur recherche.

Les conclusions de cette étude sont toutefois à nuancer étant donné la taille limitée du panel de participants, leur jeune âge (entre 18 et 27 ans), la vision conservatrice de la société chinoise vis-à-vis de la sexualité et de l'intime, mais aussi la nature même des contenus audio "érotiques" diffusés. En effet, il s’agissait d’extraits sonores issus de plusieurs sites pornographiques, dont Pornhub, et non des programmes scénarisés du même acabit que Voxxx, Steamy ou encore Le Son du Désir. Ces derniers rencontrent un succès grandissant auprès d’un public très féminin en quête de sensualité, loin des écueils réducteurs du porno "mainstream". Ils restent, malgré tout, assez confidentiels en raison de la frilosité des annonceurs publicitaires et des réseaux sociaux autour des contenus à connotation sexuelle.