Valady. Les "Jeudis en questions" s’offrent une édition spéciale pour la 100e

Les "Jeudis en questions" en sont à leur centième conférence-débat. L’équipe qui a créé ces soirées en 2009, poursuit l’aventure depuis 14 ans avec la même dynamique, chaque dernier jeudi du mois, dans un bistrot du Vallon où l’on traite de sujets solidaires et collectifs.

Pour marquer cette centième édition, le collectif d’organisateurs a décidé de proposer un numéro spécial sur un seul thème : Quel rôle peut jouer la science dans le changement de cap ? "Pour répondre à cette question et privilégier la diversité des approches, nous avons invité un agronome, un ingénieur low tech, un historien des sciences et philosophe et un astrophysicien philosophe des sciences", indique l’un de ses membres qui précise que les débats seront animés par Sophie Bécherel, journaliste scientifique à France inter et que l’astrophysicien Aurélien Barrau rejoindra la salle en visioconférence. Le cadre de cet événement exceptionnel, qui débutera à 14 heures et se poursuivra en soirée, sera la Grange de Floyrac entre Fontanges et le château d’Onet, Pendant les trois conférences-débats de l’après-midi, un espace enfant sera ouvert avec des jeux en bois prêtés par l’Auberge espalionne, un coin lecture achalandé par la médiathèque d’Onet, une fresque du climat animée par Canopée, et un atelier low tech animé par Obrador, d’Arvieu, où les jeunes pratiqueront le recyclage du papier.

Goûter, bar pour els plus grands animés par les Faucheurs volontaires et repas bio préparé par la famille Causse (réservation au 06 44 74 24 40) seront également au menu de ce moment d’échange et de convivialité.