Onet-le-Château. Les jeunes ont fait leur "Koh Lanta" à l’école Sainte-Bernadette

La journée "Koh Lanta" organisée par l’école Sainte-Bernadette, après un premier report à cause d’une météo détestable, a bien eu lieu et fut une belle réussite. Dans la matinée, tous les enfants se sont d’abord entraînés pour les épreuves de l’après-midi. Puis les plus grands ont trouvé les noms de chaque équipe, leur cri de guerre et bien sûr leur bandana ! Du côté des maternelles, 2 épreuves étaient au programme : un goûter les yeux bandés (dégustation de dattes, citrons, mangue, litchis, cerises…) et l’épreuve du "chamboule tout". Quant aux élèves du CP au CM, ils ont été répartis dans 8 équipes très colorés avec les noms décidés le matin et, avec les parents et les maîtresses, ils se sont "affrontés" autour de 8 jeux coopératifs : la rivière aux crocodiles, les paniers à marquer, le puzzle 3D du totem, les sauts en sacs, le parcours verres à eau et les échasses. Les meilleurs chronos se sont mesurés sur des épreuves d’équilibre sur des cubes en bois pour la demi-finale et en finale avec le fameux tir à la corde. C’est l’équipe des Quoicoubleus qui a gagné et résolu l’énigme pour atteindre le Trésor du Koh Lanta. Une superbe journée de partage où tous ont pu s’amuser, s’encourager, s’entraider, participer et surtout "bouger", qui s’est terminée autour d’un goûter offert par l’Apel. Prochain rendez-vous le samedi 17 juin, pour la kermesse de l’école.