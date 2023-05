Auriac-Lagast. Les marcheurs sur les coteaux du Fel

Avec une envie toujours grandissante de découvrir de nouveaux paysages, 22 randonneurs du club d’Auriac ont répondu récemment présent pour aller fouler les sentiers du Fel d’Entraygues. Un très beau village perché sur une crête, situation qui en fait un véritable "village rue" s’étirant sur près de 300 m. Le groupe fut agréablement surpris à son arrivée par l’espace Marcelle-Cayron où, à l’air libre et accessible à tout visiteur, un petit musée des traditions populaires regroupant divers objets, raconte la vie quotidienne d’autrefois au Fel. Nul besoin de guide, des panneaux explicatifs nous parlent.

Sous un soleil radieux, de beaux chemins attendent les randonneurs pour dominer la verdoyante vallée du Lot avec des yeux qui s’attardent sur ces superbes panoramas. Châtaigneraies, chênaies, conifères, prairies et landes sèches de bruyère, vignes se succèdent au fur et à mesure de cette randonnée, jusqu’à Crestes, appelé le "hameau du bout du monde". Une montée au Calvaire sur le piton de Creste offre une magnifique vue à 360°. Les yeux ne peuvent s’en détacher tellement le spectacle est grandiose. Pourtant il est temps de reprendre la marche pour rejoindre le Fel.

À l’arrivée, petit détour chez un vigneron passionné qui va fournir aux visiteurs d’un jour de nombreux renseignements sur le travail de la vigne avec ces différents cépages et la vinification. Impensable de quitter cette cave sans une dégustation et de repartir sans quelques bonnes bouteilles de cet AOC. Ensuite, le vin va laisser la place à la poterie : Le Don du Fel, pôle européen de la céramique contemporaine. Les marcheurs déambulent alors dans une construction surprenante et attrayante où l’exposition temporaire, les créations de nombreux artistes surprennent et méritent que l’on s’y attarde. Au final, une belle, bien belle rando de printemps.