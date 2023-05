Villefranche-de-Rouergue. Les seniors de la bastide en rando dans l’Hérault

Basé à Mèze, un groupe du club villefranchois est parti à la découverte de véritables merveilles : le cirque de Mourèze, Sète et son mont Saint-Clair, le cirque de Navacelles.

Le club des "Seniors de la Bastide" propose diverses activités. À l’exemple d’un récent séjour rando de trois jours en direction de l’Hérault. Le cirque de Mourèze et son paysage lunaire seront le décor de leur première sortie. Puis le groupe a rejoint son lieu d’hébergement, le club Thalassa de Mèze, au bord de l’étang de Thau. Le lendemain, balade entre garrigues et vignobles sur une antique voie romaine : la Via Domitia, classée monument historique. L’après-midi, la ville de Sète et le mont Saint-Clair étaient au programme. Les Villefranchois gravissaient tranquillement les 175 m de dénivelé et pouvaient profiter du panorama incroyable qui s’ouvrait devant eux. De retour au centre d’hébergement, le groupe a fêté la doyenne du club, Odile Heitz. Une fois les bagages dans les voitures, sur le chemin du retour, le cirque de Navacelles attendait le groupe villefranchois, en clôture de trois jours bien remplis de souvenirs, de belles images et de beaux moments de convivialité.