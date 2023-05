Cassagnes-Bégonhès. Matinée entre fleurs et plants au collège

L’association des parents d’élèves de l’école et du collège Sainte-Marie a organisé voilà peu son marché aux fleurs et aux plants. Les familles et habitants sont venus nombreux pour récupérer les commandes réservées mais aussi pour acheter les plants et fleurs présentés pendant cette matinée. L’ensemble des visiteurs a pu profiter d’un bon café et d’une délicieuse part de gâteau préparé par les élèves et leur famille. L’association se réjouit de la réussite de ce moment convivial et souhaite à tous les participants une belle réussite dans leurs plantations.

L’ensemble des bénéfices de cette manifestation va permettre à l’association de financer une partie des sorties scolaires et projets éducatifs dont bénéficie chaque élève de l’établissement.