Espalion. Nathan Petit qualifié pour deux championnats de France

Ce week-end, la bonne nouvelle est venue du Gard où le jeune Nathan Petit s’est qualifié pour les championnats de France de pétanque en triplette junior et, également, du tir de précision.

Dimanche, le président Emmanuel Barroso et les bénévoles du club de Saint-Côme-d’Olt ont accueilli la journée d’amitié du district qui a réuni 32 doublettes de Saint-Côme-d’Olt, d’Espalion, de Bozouls, de P. Carladez, du Nayrac, de Villecomtal et Saint-Geniez-d’Olt, de Sainte-Geneviève.

Une rencontre perturbée par la pluie, qui a été interrompue après deux parties. Mais la convivialité était de mise et ce rendez-vous s’est prolongé autour d’un sympathique casse-croûte.

Championnat d’Occitanie

Ce week-end à Molières-Cavaillac (Gard), la doublette Séverine Besombes-Valérie Pègues s’est inclinée en quarts de finale.

Le junior Nathan Petit, associé à Nathan Gaillac et Clément Nespoulous (Saint-Sernin) a atteint les demi-finales et s’est qualifié pour le championnat de France les 19 et 20 août, à Nevers (Nièvre).

Finaliste du concours de tir de précision, Nathan Petit est également qualifié pour le championnat de France de la spécialité.

Championnat

des clubs vétérans

Deux rencontres ont déjà eu lieu.

Division I, poule A : Firmi I 24-Sainte-Geneviève 12 ; Espalion II 32-Saint-Affrique 4 ; Agnac I 24-Vailhourles I 12.

Classement : 1- Espalion 5 (+28) ; 21- Firmi 5 (+12) ; 3- Vailhourles 4 (+8) ; 5- Agnac 4 (-4) ; 5- Saint-Affrique 4 (-12) : 6- Sainte-Geneviève 2 (-32).

Division II, poule C : Le Gua II 28-Penchot I 8 ; Firmi II 20-Montbazens I 16 ; Espalion III 28-Onet Village 8.

Classement : 1- Le Gua 6 (+36) ; 2- Firmi 6 (+8) ; 3- Espalion 4 (+4) ; 4- Penchot 4 (-12) ; 5- Montbazens 2 (-12) ; 6- Livinhac 1 (-4) ; 7- Onet Village 1 (-20).

Division III, poule B : Le Nayrac 26-Villecomtal 10 ; Laissac II 22-Saint-Geniez-d’Olt II 14 ; Carladez II 20-Saint-Côme-d’Olt III 16.

Classement : 1-Le Nayrac 6 (+28) ; 2-Carladez et Laissac 6 (+20) ; 4-Saint-Geniez-d’Olt 2 (-20) ; 5-Villecomtal 2 (-32) ; 6-Saint-Côme-d’Olt 1 (-4) ; 7-Sainte-Geneviève 1 (-12).

Division III, poule I : Flavin III 20-PJ Millau VI 16 ; Coopérateurs Millau 34-La Primaube IV 2 ; Lapanouse 30-Saint-Côme-d’Olt I 6.

Classement : 1-Coopérateurs Millau 6 (+56) ; 2-Saint-Côme-d’Olt 4 (-16) ; 3-Flavin 4 (-20) ; 4- Sévérac 3 (+28) ; 5-Lapanouse 3 (+24) ; 6- PJ Millau 2 (-12) ; 7- La Primaube 2 (-60).

Cet après-midi, les différentes équipes jouent à Agnac, à Bozouls, à Firmi, à Laissac, à La Primaube et à Millau.