Orages : quatre départements en vigilance orange ce mercredi, risques de crues rapides dans le Sud-Aveyron

Météo France a prévu un après-midi turbulent, ce mercredi 31 mai, dans le sud de la France.



Météo France a placé 4 départements du Sud-Ouest, dont deux en Occitanie, en vigilance orange orages et crues en raison de fortes précipitations orageuses attendues dans l'après-midi de ce mercredi 31 mai. Ces départements sont les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers ainsi que les Hautes-Pyrénées, où ces orages pourront éclater dans la nuit. Ces pluies orageuses pourront être localement intenses avec de possibles chutes de grêle, et entraîner une montée des eaux rapide des cours d'eau.

Quatre départements en vigilance orange pour les orages et les crues. Repro CP - Météo France

Vigilance jaune crues dans le Sud Aveyron

Ce sera le cas dans le Sud-Aveyron, où la préfecture a émis une alerte jaune crues pour les secteurs amont du Dourdou de Camarès et de la Sorgues. Le Rance est également concerné. Ce risque de montée rapide des niveaux d'eau est valable pour l'après-midi et la soirée de mercredi. Il concerne les communes de Balaguier-sur-Rance, Broquiès, Calmels-et-Le Viala, Labastide-Solages, Montlaur, Plaisance, Pousthomy, Saint-Affrique, Saint-Izaire, Saint-Sernin-sur-Rance, Vabres-l'Abbaye, Versols-et-Lapeyre, Camarès et Saint-Félix-de-Sorgues.

La circulation pourrait également être rendue difficile, précise la préfecture.