Mur-de-Barrez. Oscar Cransac-Chayrigues en Haute-Savoie pour une course en montagne

Récemment, sur les pentes du Semnoz, au-dessus d’Annecy (Haute-Savoie), Oscar Cransac-Chayrigues a disputé la Coupe du monde de course en montagne (course réservée à la catégorie cadet), avec l’équipe de France. Sur un parcours assez difficile de 4 600 km pour 230 m de dénivelé positif, il a honoré avec ses trois coéquipiers la tunique de l’équipe de France. Parti parmi le groupe de tête, il a su conserver sa place tout au long du parcours. Au sommet, il n’a pas eu le temps de contempler les neiges éternelles du Mont-Blanc, mais il a réussi une belle descente. Il se classe 25e sur 50 coureurs à l’arrivée. Émilien Simoneau se classe 9e, Antoine Puydebois 12e, Mathieu Desboudard 21e et l’équipe de France termine 4e, à quelques points du podium, parmi les 14 nations : États-Unis, Espagne, Angleterre, France, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord, Pologne, Suisse, Irlande, Slovénie, Hongrie, Mexique, Italie. Selon le staff de l’équipe de France, cette 4e place est un beau résultat (les féminines françaises se sont aussi classées 4e) pour une 13e édition de cette compétition. Oscar peut être fier de ce résultat car il est conforté à sa place du championnat de France. Il a vécu une très belle expérience sportive et humaine. Étant seulement en cadet première année, nul doute que de nouvelles perspectives l’attendent.