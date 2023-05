Thérondels. Ouverture d’un cabinet de sophrologie

Un cabinet de sophrologie-réflexologie vient d’ouvrir ses portes au sein de la résidence 1948 près du cabinet médical et de la pharmacie route de Laussac. Venue de la commune cantalienne de Saint-Martin-sous-Vigouroux, voisine de Thérondels, Claire Baduel est aujourd’hui ravie d’exercer au sein de cet espace.

La sophrologie est un mélange de différentes techniques telles la relaxation, la phénomènologie, le training autogène… C’est une méthode à la fois corporelle et mentale. C’est l’association de techniques de respiration, de contractions musculaires et de détente profonde. La sophrologie s’adresse à tous dès 5 ans. Elle est pertinente pour les problèmes de sommeil, traiter le stress, améliorer la confiance en soi. La réflexologie est principalement utilisée pour combattre le stress, les tensions et douleurs musculaires, faciliter le sommeil, traiter certains troubles du comportement.

Claire Baduel reçoit uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi en appelant le 07 52 04 08 04.