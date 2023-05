Paris : dans le XIe arrondissement, une journée sous le signe du vélo

Samedi 10 juin, de 10h à 13h et de 14h à 17h, la Mairie du XIe et la Cycklette organisent leur 8e bourse aux vélos sur le parvis de la mairie.

Vous cherchez un vélo d'occasion ? Vous souhaitez vendre votre vélo ? Votre deux-roues a besoin d'une petite révision ? La bourse aux vélos est le rendez-vous qu'il vous faut !

Un vélo de course à prix abordable ou un premier vélo pour votre enfant : la bourse aux vélos favorise l'accès de toutes et tous aux mobilités douces. Cette initiative encourage à adopter un mode de vie plus responsable, respectueux de l'environnement et en plus, rapide !

Portée par l'association La Petite Rockette, la Cycklette proposera également un stand d'auto-réparation. L'objectif ? Promouvoir l'apprentissage de la mécanique cycle pour garantir l'autonomie de chacune et chacun. C'est aussi privilégier le réemploi de pièces d'occasion afin de réduire les déchets produits. Adhérer à la Cycklette, c'est aussi rejoindre un lieu convivial situé au 70, rue du Chemin Vert ouvert toute l'année.

Vous voulez vendre un vélo ?

De 10h à 13h, déposez un vélo à vendre !

Pour les vendeurs, la vente est limitée à 5 vélos par personne. Tout vendeur doit apporter une pièce d'identité.

De 16h30 à 17h : retour vendeurs

Vous voulez acheter ou réparer un vélo ?

De 14h à 17h, c'est le moment de choisir votre nouveau vélo (paiement en espèces uniquement) ou de participer au stand d'auto-réparation animé par la Cycklette.

Informations pratiques

Où ? Sur le parvis de la Mairie du XIe, au 12, place Léon Blum

Quand ? Samedi 10 juin de 10h à 13h et de 14h à 17h

Comment venir ? Métro Voltaire - ligne 9 ou à vélo avant de l'échanger !