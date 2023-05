Paris : un vent de fraîcheur sur le square Pasdeloup

Dans le XIe arrondissement de la capitale, ce chantier, lancé en novembre 2022 en concertation avec les habitants et les commerçants, vient tout juste de prendre fin.

Le square Pasdeloup a fait l’objet d’un projet de réaménagement. Il s'inscrit dans un projet d'aménagement global pour le quartier République Saint-Ambroise, porté la mairie du XIe en concertation avec les habitants et les commerçants, dans le cadre de la démarche « Embellir Votre Quartier ».

Le quartier République / Saint-Ambroise, est le premier à avoir bénéficié de la démarche Embellir Votre Quartier en 2021. À cette occasion, de nombreux projets ont été proposés par les habitants et étudiés par les services de la Ville de Paris. Nombre d'entre eux portent sur la végétalisation et l'apaisement de l'espace public.

En ce sens, un projet a été identifié pour le Square Pasdeloup, permettant d'améliorer le cadre de vie des habitants.

François Vauglin, Maire du 11e, a convié les riverains à une réunion publique qui s'est tenue le 24 mars 2022 afin de pouvoir échanger avec eux sur ce projet et sur la piétonnisation de la rue Amelot aux abords du collège Beaumarchais.

Le projet de réaménagement de l’ancien square Pasdeloup a ouvert cet espace sur la place du même nom afin de le rendre plus visible et plus accueillant pour les usagers.

Ce projet a également permis de créer près de 150m2 d’espaces végétalisés supplémentaires sur les anciennes limites du square, propices à la promenade et au repos, accueillant une strate arbustive, arborée et herbacée.

10 nouveaux arbres ont été plantés. Le mail existant composé de platanes a été enrichi avec des essences d’ombre comme des arbres de fer et des noisetiers de Byzance.

Le choix des végétaux plantés a été celui d’une strate herbacée et arbustive fleurie adaptée à la mi-ombre, qui s’inspire des couleurs de la façade du Cirque d’Hiver Bouglione avec des orangers du Mexique, des pervenches et des rosiers des champs notamment.

Enfin, l’offre d’assises sur chaque rive de l’allée piétonne a été augmentée avec l’installation de 12 nouveaux bancs Davioud.