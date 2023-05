Paris XI : quand la municipalité invite les nouveaux habitants

Outre les élus de l'arrondissement, il sera possible de rencontrer les principaux services et acteurs locaux ce samedi 10 juin à partir de 11 heures.

Vous avez emménagé dans le XIe depuis quelques semaines, plusieurs mois ? La mairie organise une matinée d'accueil pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion d'un temps convivial qui aura lieu samedi 10 juin à partir de 11heures à la mairie.

François Vauglin, maire du XIe et l'ensemble de l'équipe municipale seront heureux de vous accueillir et d'échanger avec vous afin que votre aménagement se déroule dans les meilleures conditions. Vous pourrez également discuter avec eux des projets achevés et en cours de réalisation dans l'arrondissement.

Quand ? Samedi 10 juin à partir de 11 heures

Où ? Mairie du 11e au 12, place Léon-Blum

Quel programme ?

Durant cette matinée, rencontrez les principaux services et acteurs de l'arrondissement :

le service de l'État civil, le service des Élections et du recensement de la population, les différents relais d'informations : familles, logement et habitat, le commissariat de police, les sapeurs-pompiers, les conseils de quartier

Ils seront disponibles pour vous informer sur l'ensemble des services publics locaux et sur les moyens de prendre part à la vie citoyenne du XIe.

Pour clôturer ce moment convivial, un verre de l'amitié sera proposé.