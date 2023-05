Espalion. Présentation à la population des aménagements routiers à venir

Le département de l’Aveyron et la commune d’Espalion ont étudié des aménagements à réaliser, dans le cadre d’un partenariat, sur la route départementale n° 920 – avenue d’Estaing, et la côte de La Saliège à Espalion. Ces aménagements ont pour objectif d’améliorer la sécurité des usagers et des riverains.

Francine Lafon, conseillère départementale, Jean-Claude Anglars, sénateur de l’Aveyron, conseiller départemental du canton Lot et Truyère, et Éric Picard, maire d’Espalion, invitent la population à un après-midi d’échanges autour de la présentation des projets.

Afin de détailler les aménagements envisagés et de répondre aux interrogations des riverains, une permanence est organisée le 5 juin à la salle de réunion du centre Francis-Poulenc, de 14 heures à 18 heures, en présence des services des routes du conseil départemental. La permanence est publique.