Entraygues-sur-Truyère. Seniors sportifs : deux jours de randonnée sur le chemin de Compostelle

Vingt-deux marcheurs du club "Les seniors sportifs d’Entraygues" ont suivi le chemin de Compostelle de Conques à Figeac.

En 2018, ils étaient partis du Puy-en-Velay et chaque année les randonneurs effectuent quelques étapes : c’est l’occasion de découvrir de beaux paysages et de partager des moments conviviaux (pique-niques et soirées en gîte).

Cette année, ils parcourent 25 km de Conques à Livinhac-le-Haut, pour la première journée : une succession de montées et de descentes de la vallée du Dourdou à la vallée du Lot en passant par la chapelle Sainte-Foy, Decazeville et l’église Saint-Roch.

À Livinhac, le groupe s’installe dans le très confortable gîte "Le chant des étoiles", où les attendent de sympathiques hôtes Christophe et Sylvie avec un verre de bienvenue. Après un copieux dîner, les randonneurs ne se sont pas fait prier pour regagner leur chambre pour une nuit réparatrice.

Pour la deuxième étape, de très beaux lieux s’offrent à eux : Montredon, la chapelle Sainte Marie-Madeleine à Guirande, Saint Jean-de-Mirabel… Et l’arrivée à Figeac ! La suite sera pour l’année prochaine.

Les adhérents du club "Les séniors sportifs d’Entraygues" vont maintenant retrouver leurs activités régulières : randonnée, swin-golf, gymnastique, et yoga.